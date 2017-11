euler de azevedo Prazo prorrogado e duplicação

será entregue em dezembro Acessibilidade na região está prejudicada atualmente

A obra de duplicação da Avenida Euler de Azevedo sofrerá novo atraso e deve ser entregue somente em meados de dezembro, segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

O prazo era o fim deste mês, mas já havia sido prorrogado. O objetivo inicial era ter concluído os trabalhos em julho deste ano.

Além disso, o projeto passará por adequações para atender a questões de acessibilidade que até então não estavam previstas. As alterações serão realizadas a pedido da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e de moradores do Bairro José Abrão.

O local está em obras desde julho de 2016, mas no início da semana obstáculos instalados ao longo da via fizeram com que a passagem dos pedestres na entrada do bairro e em frente ao campus ficasse impedida.

A Agesul informou que “em frente à UEMS haverá um traffic calming (travessia elevada) para ajudar na redução da velocidade e será instalado um semáforo sobre ele”. Tal aparato ainda auxilia a passagem de pedestres e cadeirantes.

No entanto, o rebaixamento das calçadas não está nos planos do governo. “Com relação à acessibilidade aos bairros, permanecerão como estão. Não haverá mudanças”. A reclamação teve início porque no meio da pista da Euler foram instalados guard-rails de concreto, obstruindo o trânsito de quem está a pé.

