Imposto A um dia para fim do prazo, central

do IPTU lota em Campo Grande Desconto de 10% para pagamento à vista e dentro do prazo

9 FEV 2017 Por BRUNA AQUINO 11h:25

População esperando atendimento para quitação e renegociação do imposto - Bruno Henrique/Correio do Estado Saiba Mais Capital tem mais de 41 mil imóveis que não pagam IPTU Para pagar IPTU com desconto, espera passa de 1h Amanhã é o último dia para quem quiser pagar o IPTU com 10% de desconto ou renegociar dívidas. Por isso, a Central que fica na rua Arthur Jorge, ao lado da Prefeitura, está lotada desde as primeiras horas do dia. Algumas pessoas demoraram até 1 hora para conseguirem ser atendidas. Já com a senha na mão, o vendedor ambulante Julião Ricardo de 63 anos, estava esperando atendimento no guichê há cerca de 1 hora, ele queria renegociar o IPTU. "Ta demorando um pouco, mas por enquanto está tranquilo ainda”, comenta. O sistema que gera os boletos está funcionando normalmente segundo funcionários do local e o prazo para pagar com desconto é até amanhã. O horário de atendimento da Central é de segunda à sexta-feira das 8h às 16h.

Leia Também