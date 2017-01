SERVIÇO MILITAR Prazo para alistamento de 8,5 mil

campo-grandenses vai até junho Cadastro obrigatório pode ser feito pela internet ou em junta militar

Campo-grandenses que completam 18 anos devem, até o mês de junho, realizar o alistamento militar. Sistema online agiliza cadastro e acompanhamento do processo de seleção das Forças Armadas, que pode resultar na incorporação ao quartel.

O Comando Militar do Oeste (CMO), conforme assessoria de imprensa, estima que 8,5 mil cidadãos sejam alistados somente em Campo Grande. Em média, 2,5 mil podem ser incorporados ao serviço militar.

Ao ser empossado presidente da Junta de Serviço Militar, o prefeito Marcos Trad (PSD) reafirmou compromisso do município de manter funcionando estrutura presencial destinada ao alistamento na Rua Antônio Maria Coelho, 300, no Bairro Amambaí. Isso porque fica a cargo da prefeitura o suporte as atividades militares, com exceção da seleção. A unidade opera das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

ALISTAMENTO

Alistamento militar é obrigatório a todo cidadão, do sexo masculino, no ano em que completa 18 anos. O sistema online opera apenas para quem já dispõe de Cadastro de Pessoa Física (CPF), já os demais devem recorrer a Junta de Serviço Militar em seu município.

Dentre os documentos exigidos estão documento de identidade ou de naturalização, comprovante de residência e foto 3x4 recente. Aquele que perder o prazo fica sujeito à multa, além de restrições para emissão de passaporte, matrícula em universidades e se inscrever em concursos públicos.

Em toda a 9ª Região Militar - que inclui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Aragarças (GO)- serão ao menos 55 mil cidadãos que deverão realizar o alistamento militar nesse ano. Dúvidas sobre o processo pode ser sanadas no site da Diretoria de Serviço Militar.