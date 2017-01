REDE PÚBLICA DE SAÚDE Fornecimento de remédios que estão em falta será normalizado em um mês Reposição foi providenciada para postos de saúde e depende de trâmites burocráticos

Fornecimento de parte dos medicamentos e materiais que estão em falta na rede municipal de saúde deve ser regularizado nos próximos 30 dias, segundo informou hoje a secretária adjunta de saúde, Andressa de Lucca Bento.

Prognóstico foi feito depois que grupo de cadeirantes foi até a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reivindicar repasse de medicamentos e materiais usados frequentemente, como sondas uretrais, coletor de urina descartável, gaze, luva para procedimentos e soro fisiológico, que estariam em falta nas unidades de saúde há pelo menos seis meses.

Segundo a secretária adjunta, uma das primeiras medidas pela nova administração foi providenciar a reposição dos materiais, no entanto, é preciso considerar alguns trâmites burocráticos.

Previsão é que o município consiga restabelecer fornecimento de parte dos 320 itens que estão em falta no prazo de um mês.

LICITAÇÃO

No dia 11 de janeiro, prefeitura abriu licitação emergencial para aquisição de 29 itens de medicamentos para abastacer farmácias da rede municipal de saúde.

Ontem houve abertura das propostas e previsão é que o processo seja concluído em 15 dias e, até o fim do mês, farmácias sejam abastecidas com os remédios.

No certame há previsão de compra de antibióticos, anti-inflamatórios, remédios para controle de pressão arterial, corticoides, insulina e canetas de aplicação, que estão com estoques zerados.

No início do mês, prefeito Marcos Trad (PSD) constatou a falta dos medicamentos básicos durante visita surpresa ao Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes. Na ocasião, prefeito anunciou que Município iria se preparar para fazer a compra semestral dos medicamentos para evitar a falta.