Gury Marques Porta de ônibus lotado cai em avenida e revolta usuários em Campo Grande Situação foi registrada na manhã desta segunda-feira

Alguns usuários do transporte coletivo de Campo Grande acostumados com a superlotação dos ônibus viveram uma situação inusitada na manhã de hoje. A porta de um coletivo que fazia a linha Moreninhas-Shopping Campo Grande se soltou do veículo e foi parar na rua.

O incidente aconteceu na Avenida Gury Marques, no ponto de ônibus que fica em frente ao Terminal Rodoviário da Capital, no bairro Universitário.

Usuários que estavam no coletivo da linha 061 afirmam que a porta cedeu em razão da lotação do ônibus. A princípio, a queda da porta não feriu ninguém. Houve aglomeração no ponto e outro veículo foi encaminhado para substituir o que ficou sem uma porta.