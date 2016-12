NEPOTISMO Por recomendação do MPE, governador exonera sobrinho de diretor do Detran Outras duas pessoas ainda devem ser exoneradas

Depois de recomendação do Ministério Público Estadual (MPE), o Governo do Estado exonerou hoje, do cargo de assessor de gerência executiva do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), Lucas Bernardo Barbosa Marques, sobrinho do diretor-presidente da pasta, Gerson Claro.

O decreto foi publicado na edição de hoje, do Diário oficial do Estado. Assinada pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), a decisão passa a valer a partir de 2 de janeiro de 2017. Outras duas pessoas com ligação de parentesco a chefes do departamento devem ser exoneradas nos próximos dias, conforme o MPE.

NEPOTISMO NA PREFEITURA

No começo do mês, investigação identificou esposa e cunhada do prefeito nomeadas na administração. Mirian Elzy Gonçalves, mulher de Alcides Bernal (PP), ocupou o cargo de presidente de honra do Fundo de Amparo a Comunidade (FAC) e foi exonerada em março de 2014.

Outra que foi identificada como parente do prefeito na gestão foi a cunhada de Bernal, Mirtes Elaine Gonçalves, que trabalhou na Fundação Municipal de Esporte. Ela também foi exonerada.

Mesmo que as duas tenham sido demitidas depois do início da apuração, o MP quer detalhes de quantos servidores parentes de Bernal de até 3º grau trabalham na prefeitura. A recomendação foi de que o prefeito exonerasse todos os parentes.