Impasse Por R$ 50 milhões para terminar Aquário, Governo vai buscar parceria privada Governador também disse que lançamento de pacote de obras foi adiado

O impasse envolvendo o término da obra do Aquário do Pantanal continua. Nesta segunda-feira, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) confirmou que não há como definir prazo para a conclusão da obra porque o Estado está discutindo parcerias privadas para custear os R$ 50 milhões necessários para terminar o Aquário.

De acordo com o governador, já foram gastos mais de R$ 200 milhões na obra e todo o valor saiu dos cofres do Governo, a partir de agora, Azambuja promete não tirar mais recursos das contas do Estado.

“Estamos buscando equação financeira. A obra precisa de mais R$ 50 milhões e entendemos que temos que buscar alternativas e não tirar só da fonte 100”, afirmou Azambuja.

Sobre prazos, o governador disse que não é fácil estabelecê-los em razão das parcerias ainda estarem sendo buscadas.

PACOTE DE OBRAS

Questionado sobre o pacote de obras que apesar de prometido ainda não foi anunciado pelo Governo, Azamvuja afirmou que teve de adiar o lançamento das obras para fevereiro em razão das eleições municipais. “Tivemos que esperar devido a projetos executivos, não vamos fazer obra sem projeto executivo que assegure o trabalho”.

O governador afirmou que será detalhado quais municípios receberão ações, quais rodovias serão asfaltadas ou restauradas.