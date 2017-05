Felpuda

Se ainda restava certo fôlego entre os liderados de figurinha carimbada a caminho do cadafalso, depois dos últimos acontecimentos, é quase certo que, a partir de agora, a, digamos assim, euforia estará mais contida. O que se vê pela frente é total incógnita e no campo político está praticamente chegando a hora do salve-se quem puder. Detalhe: não é sempre que querer é poder! Ester Figueiredo