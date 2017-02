CAMPO GRANDE Por ciúme, rapaz invade residência para "dar susto" com espeto de churrasco Vizinhos e policiais perseguiram agressor por 600 metros

Jovem de 27 anos, motivado por ciúmes, invadiu residência com espeto de churrasco no Bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande. Ele pretendia “assustar” homem de 60 anos, mas acabou perseguido por vizinhos e policiais.

Proximidade entre vítima e companheira do rapaz, conforme boletim de ocorrência, teriam motivado invasão de imóvel na Rua Munduba e furo no braço do homem de 60 anos. Agressor, no entanto, não contava que gritos de socorro mobilizariam vizinhos para detê-lo.

Foram 600 metros de fuga até que, na Rua Horácio Lemes, populares e policiais militares conseguiram alcança-lo. Houve ainda quem identificou o agressor como assaltante, antes de ser encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.