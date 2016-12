JARDIM NOROESTE Por causa de som alto, homem

arma emboscada e mata vizinho Crime aconteceu na noite de ontem, no Jardim Noroeste

Desentendimento por causa de som alto acabou em morte. Marciano Bispo Fontoura, 32 anos, foi assassinado a golpes de faca, em emboscada armada por vizinho. O crime ocorreu por volta das 20h15min de ontem, na Rua Frei Caneca, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com Boletim de Ocorrência, policiais militares foram avisados sobre o crime por funcionários do posto de saúde do Tiradentes, para onde a vítima havia sido levada e morreu. No registro policial não está clara a dinâmica do desentendimento. Consta que, segundo testemunha, vizinho escutava som em volume alto e por isso houve discussão entre ele e a vítima.

Após o episódio, o vizinho teria esperado Marciano chegar do trabalho à casa onde morava e o surpreendeu com golpes de faca. O homem foi levado para socorro médico, contudo não resistiu. Nenhum suspeito foi preso e a polícia trabalha para confirmar a identificação do autor.