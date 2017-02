SAÚDE Políticos fazem 'vaquinha' para

trazer três novas viaturas do Samu Em janeiro, 12 dos 27 veículos do serviço estavam fora das ruas

Entrega de três novas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), hoje, contou com “vaquinha” entre políticos para que fossem trazidas da cidade paulista Cajamar para Campo Grande. Os veículos renovam frota reduzida a sete das 13 unidades necessárias para operação.

“Começamos a reduzir impacto de desproporcionalidade entre atendimento e atendido. O gesto é maior do que qualquer zero”, desconversou o prefeito Marcos Trad (PSD), que junto com o vereador Carlos Augusto Borges (PSB) e o deputado estadual Cabo Almi (PT) desembolsaram ao menos R$ 4 mil para transporte das unidades da fábrica à Capital.

Dois veículos Renault Master serão destinados ao atendimento avançado, que contam com enfermeiro e médico na equipe, enquanto um Pegeout Boxer atenderá casos intermediários com técnico de enfermagem. Os três foram doados pelo Ministério da Saúde.

As novas viaturas renovam frota que, em janeiro, tinha 12 das 27 existentes fora de serviço em virtude de manutenção ou venda por não ofertar segurança para o uso. Custos operacionais com combustível e reparos, no ano passado, somaram R$ 1,7 milhão.

REFORÇO

Além das três viaturas, a prefeitura adquiriu 340 uniformes e Chevrolet Spin para intervenções rápidas na indisponibilidade de ambulâncias. Os novos veículos ficarão em bases na secretaria de saúde, central de regulação e unidades de pronto atendimento Coronel Antonino e Leblon.

Médico e coordenador do Samu, André Brito pontuou que articulação técnica e política inicia novo momento no serviço ativado há 12 anos, que conta com 221 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas e administrativos.