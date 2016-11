SEGURANÇA Policiamento de fim de ano contempla

área central comércio em bairros Locais foram escolhidos em razão do aumento do fluxo de pessoas

Área central de Campo Grande, principais avenidas dos bairros, como Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor estão na rota do policiamento planejado para o final do ano, na Capital.

Os locais foram estrategicamente escolhidos em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias da cidade por conta do 13º salário e festividades natalinas.

Na terça-feira, 29, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realiza no auditório da Anoreg, às 8h30min, apresentação de como fará o policiamento. O policiamento terá início no dia 3 de dezembro, com previsão de término para 3 de janeiro, e contará com o apoio de 210 alunos cabos que estão realizando curso de formação na Academia de Polícia Militar.

“O policiamento especial é de suma importância para garantir um fim de ano tranquilo à toda população, o planejamento foi programado ao longo do ano através dos dados coletados junto ao Sistema Sigo e visa garantir uma sensação de segurança a todos que circulam pela capital”, ressalta o Subcomandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM Francisco de Assis Ovelar.