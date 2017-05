TENTATIVA DE HOMICÍDIO Policial que atirou em motorista após briga de trânsito vai a júri amanhã Militar se envolveu em acidente em 2012 no Jardim Tijuca

Policial militar Kenny Willian Costa do Nascimento Rosa, 31 anos, será julgado amanhã na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Ele é acusado de tentativa de homicídio após acidente de trânsito.

Policial se envolveu em acidente no dia 16 de fevereiro de 2016, no cruzamento das ruas Nhambiquara com Severino Pinheiro, no Jardim Tijuca.

Depois da colisão, militar e outro motorista decidiram ir até uma oficina próxima, cada um em seu automóvel, para verificar os danos. Porém, ao longo do caminho vítima parou por três vezes para indagar onde era a oficina para a qual se dirigiam.

Houve discussão e o policial sacou a arma e efetuou disparos contra o motorista, que acertaram apenas o carro, e fugiu em seguida do local.

Ministério Público Estadual ofereceu denúncia por tentativa de homicídio com motivo torpe, já que o acusado teria decidido matar a vítima por vingança pelo acidente ocorrido.

Juiz titular da 1ª Vara, Carlos Alberto Garcete, após análise de laudo feito no carro da vítima e interrogatório do policial, que confirmou o crime e alegou legítima defesa, concluiu que há indícios suficientes para submeter o militar a julgamento pelo júri popular.

No entanto, alegação da acusação, de motivo torpe, foi desconsiderada, pois magistrado entendeu que não foram apresentados elementos que demonstrassem vontade de vingança por parte do policial.