31 DEZ 2016 Por VÂNYA SANTOS E RENAN NUCCI 07h:57

Bruno Henrique / Correio do Estado Briga no trânsito no início da manhã de hoje terminou com a morte de Adriano Correia, 33 anos, empresário dono do Madalena Sushi Express e também do Sushi Express, no centro de Campo Grande. Informações iniciais dão conta de que o autor de quatro disparos teria sido um policial rodoviário federal. Fato aconteceu na Avenida Ernesto Geisel, em frente ao Sesc Horto, entre as ruas 26 de Agosto e Fernando Correa da Costa. Conforme testemunhas, a briga de trânsito aconteceu a uma quadra do local da morte. Adriano estava em uma caminhonete Hilux, ocupada por outras duas pessoas, enquanto o policial conduzia um veículo Mitsubishi Pajero. Após o desentendimento, o policial teria perseguido a vítima e efetuado quatro disparos. Condutor da caminhonete foi atingido no pescoço, perdeu controle da direção e colidiu em um poste de energia elétrica. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem morreu no local. Por conta da colisão, os dois passageiros que estavam na Hilux sofreram ferimentos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa. Na ocasião, as vítimas voltavam da comemoração do aniversário de uma delas. Já o policial, seguia para o trabalho. Caso está sendo registrado por Enilton Zalla, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

