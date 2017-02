MORTE A ESCLARECER Policial civil aposentado morre no hospital depois de acidente de bicicleta Ele foi encontrado caído pelo primo e teve traumatismo cranioencefálico

Investigador da Polícia Civil aposentado, Celso Cristóvão Rodrigues, morreu hoje na Santa Casa de Campo em decorrência de ferimentos causado por acidente de bicicleta, que sofreu na quarta-feira (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, primo da vítima disse à policia que no dia do acidente ele caminhava e investigador aposentado, que trafegava em uma bicicleta, cruzou com ele.

Pouco tempo depois, mais adiante, testemunha se deparou com a vítima já caída. Médico que passava pelo local prestou primeiros atendimentos e vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Santa Casa.

Rodrigues teve traumatismo cranioencefálico e fratura na base do crânio e morreu no hospital.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro e polícia vai investigar as circunstâncias do acidente. Não há informações se vítima caiu ou foi atingida por algum veículo.