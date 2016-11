Briga por terreno Policial civil aposentado é condenado a 18 anos de prisão por matar vizinho a tiros Crime foi motivado por rixa antiga pela posse de terreno no Monte Castelo

Policial civil aposentado Carlos Roberto Cerqueira, foi condenado a 18 anos e dois meses de prisão por matar a tiros o vizinho Rodrigo José Rech, de 31 anos, por conta de briga pela posse de um terreno, em Campo Grande. Julgamento foi realizado hoje na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Crime aconteceu no dia 24 de março de 2014, em frente a casa da vítima, na rua Zola Cícero, bairro Monte Castelo.

Briga pela posse do terreno se arrastava na Justiça há mais de 10 anos e, no dia do crime, Carlos Roberto surpreendeu o rival a tiros. Na mesma ocasião, ele atirou contra outra pessoas, que não foi atingida.

No julgamento, acusação pediu a condenação do policial aposentado por tentativa de homicídio e por homicídio. Já a defesa pediu absolvição por legítima defesa.

Jurados acataram a tese da acusação e condenaram Carlos Roberto pela tentativa de homicídio e pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas. Pena deverá ser cumprida em regime fechado.