CAMPO GRANDE Policial aposentado toma arma de

ladrão e consegue evitar assalto em bar Ladrão foi imobilizado e amarrado em poste até chegada do reforço

Homem de 30 anos, identificado como Átila Benedito de Paula, foi preso na noite de ontem depois de tentar roubar bar de policial civil, 54, no Bairro Panorama, em Campo Grande. O investigador aposentado conseguiu retirar a arma da mão do ladrão e o amarrou em poste até a chegada do reforço.

Segundo informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar, por volta de 18h30min, o criminoso entrou no bar e apontou arma para o policial que estava no balcão. Benedito ordenou que homem entregasse todo o dinheiro do caixa, mas o investigador reagiu e conseguiu segurar a arma.

O ladrão puxou o gatilho várias vezes, mas foi imobilizado pelo policial e por outras testemunhas que estavam no local. Comparsa de Benedito estava do lado de fora em motocicleta vermelha e fugiu ao perceber a confusão.

Tanto o ladrão quanto o policial se machucaram durante a briga. O criminoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o posto de saúde do Bairro Tiradentes, mas devido a gravidade dos ferimentos acabou transferido para a Santa Casa.

A arma utilizada por Benedito, revólver calibre .32, foi apreendida e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro.