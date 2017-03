VIOLÊNCIA Policial agredida por ciúmes pelo marido pede socorro em delegacia na Capital Vítima levou socos e teve cabelo puxado pelo companheiro

Agredida com socos, depois de crise de ciúmes do marido, policial civil de 35 anos puxou freio de veículo e correu em busca de proteção na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), em Campo Grande. Sua arma ficou em posse do companheiro.

Discussão teve início, conforme boletim de ocorrência, quando o casal retornava de casa de shows na madrugada. Ele afirmava que em casa a trataria “como um homem” e “se eu ver você com outro eu te mato”. Preocupada ela pediu para descer do veículo e, não atendida, puxou o freio de mão.

Com veículo parado em frente a delegacia, a policial teve os cabelos puxados pelo companheiro, além de ser atingida por socos na cabeça. Ao se defender ela mordeu seu agressor, fugiu e bateu no portão da delegacia em busca de socorro. Esta não seria a primeira agressão entre o casal.

Bolsa onde estava a arma da agente, no entanto, ficou no veículo que partiu rumo a residência do casal na saída de Três Lagoas. A vítima, por sua vez, optou em não representar contra o marido com quem está casada há 13 anos e tem três filhos. Ela solicitou medida protetiva.

Ocorrência foi registrada, no Centro Especializado de Atendimento a Mulher (Ceam), como lesão corporal dolosa (violência doméstica) e ameaça. Foi recomendado a vítima recorrer a atendimento psicossocial.