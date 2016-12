PREMIAÇÃO Policiais militares que mais prenderam

no ano serão premiados amanhã Iniciativa é um incentivo aos militares e valorização da categoria

O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) fará premiação aos policiais militares que mais se destacaram e prenderam suspeitos no decorrer do ano em Campo Grande e região em evento amanhã (14). Militares serão contemplados com motocicletas 0km, televisões e armamentos.

Seleção irá acontecer por meio de uma tabela contendo as quantidades de ações policiais, com número de prisões efetuadas, flagrantes de roubo e homicídio, mandados de prisão cumpridos, recuperação de veículos roubados, notificações de trânsito e recolhimento de veículos com restrição administrativa.

As unidades operacionais da Capital realizam mensalmente o levantamento e os quatro primeiros militares que mais se destacaram, receberam premiação no período com uma folga de cinco dias, policiamento remunerado no IAGRO, final-de-semana de folga com a família na colônia de férias e sacolão.

PREMIAÇÃO

Premiação acontecerá amanhã (14) a partir das 9h no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) na Avenida Dom Antonio Barbosa, MS-080, em frente ao Conjunto José Abrão. Os prêmios entregues são em parceria com a comunidade e empresários da cidade.

No evento, serão premiados aqueles que se destacaram ao longo do ano, os nomes serão divulgados apenas no dia e o evento é uma forma de incentivo à categoria dentro da instituição.