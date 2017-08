arsenal Policiais do Choque apreendem fuzil

que pode matar pessoa a 700 metros Em residência ainda foram apreendidas submetralhadora, pistola e espingarda

Arsenal composto por fuzil, submetralhadora, espingarda e pistola foi encontrado em residência no bairro Jardim Inápolis, na Rua Granito, em Campo Grande. Policiais do Batalhão de Choque apreenderam as armas depois de denúncia de disparos feitos na rua, na madrugada de hoje. Havia suspeita também que o local serviria para o tráfico de drogas, mas caso não foi confirmado.

Os policiais destacaram que o fuzil encontrado, modelo 762 AR-15, é muito utilizado por bandidos em assaltos a banco, como os que aconteceram no interior do Estado entre 2015 e este ano. Essa arma pode disparar até 800 tiros por minuto e o alcance dela é de 700 metros.

A submetralhadora 9mm é outra potente arma, que faz 600 tiros por minuto e pode matar uma pessoa a 300 metros de distância.

"Esse fuzil é utilizado por assaltantes em roubos a banco tipo novo 'Cangaço'", informou nota do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

O suspeito que estava com o arsenal em casa não mostrou resistência na abordagem e foi preso. O suspeito foi identificado como Djalma.

A equipe policial chegou na residência pouco antes da meia-noite de hoje. O suspeito conversou com os policiais e negou que venderia droga ou que teria feito disparos na rua, conforme denúncia. Ele autorizou que os militares fizessem vistoria na residência

Logo na primeira verificação, dentro da gaveta de uma cômoda que estava no quarto do suspeito, foi encontrada uma pistola calibre .765 com carregada com 10 munições intactas. Na sapateria, no mesmo cômodo, estavam 341 munições, entre elas calibre .762 (29 ao todo); .765 (30); .556 (99); 9mm (84), .380 (37); .38 (33) e .32 (20).

Com as munições identificadas, os PMs logo acharam o fuzil, que estava com dois carregadores, a submetralhadora Rugger calibre 9 mm com um carregador e a espingarda de caça B3944. Também foi apreendida balança de precisão.

"Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e o autor foi conduzido à Depac Centro juntamente com o material apreendido para as devidas providencias legais. Outras equipes do Choque auxiliaram nas diligências", informou o Batalhão de Choque.

A Polícia Civil agora deve investigar a origem dessas armas e tentar identificar qual era o plano para utilizá-las.