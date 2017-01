FLAGRANTE Polícia prende traficante e encontra

R$ 15 mil de origem criminosa Prisão ocorreu após denúncia de que mulher viajaria com cocaína

Traficante, de 31 anos, foi preso e com ele encontrada quantia de quase R$ 15 mil de origem criminosa. O flagrante aconteceu ontem, no Bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

Inicialmente, policiais militares do Batalhão de Choque foram até o terminal rodoviário da cidade, na Avenida Gury Marques, para verificar denúncia de que mulher viajaria com droga. Com características da possível autora, jovem de 25 anos foi detida e com ela encontradas algumas porções de cocaína - que somaram 301 gramas.

A mulher alegou que havia pegado o entorpecente em frente da rodoviária, de homem que dirigia Gol. De posse das informações, equipe do Choque fez buscas e encontrou o traficante na Rua Santo Augusto, no Tarsila do Amaral. Com ele, havia R$ 2,4 mil provenientes da venda de drogas e na casa onde ele residia, na Rua Mãe de Menininha, foram encontrados outros R$ 12,2 mil também de origem ilícita, segundo a polícia.

O dinheiro que totalizou R$ 14,6 mil e o preso foram encaminhados à delegacia plantonista da Vila Piratininga para medidas cabíveis.