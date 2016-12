ESTABELECIMENTO PENAL Polícia investiga morte de

preso em cela da Máxima Presidiário recém havia sido levado para cela disciplinar

Polícia Civil deve investigar a morte de Leydson Francklyn Bezerra Gomes, 30 anos, ocorrida ontem, dentro de cela disciplinar do Presídio de Segurança Máxima, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com Boletim de Ocorrência, o detento havia sido levado para isolamento por vontade própria, depois de passar por avaliação no setor de psiquiatria.

Horas depois de ser transferido para a cela disciplinar, foi encontrado morto com corda enrolada no pescoço. Leydson tinha várias passagens pela polícia, entre elas série de furtos que cometeu na cidade de Chapadão do Sul.