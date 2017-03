Polícia flagra 45 motoristas dirigindo embriagados durante o carnaval

Felpuda

Passado o, digamos assim, período momesco, eis que as fantasias “do bem” irão para os armários e darão lugar aos “uniformes de guerra” político-partidária. Assim, dizem por aí, terá início a batalha para pré-acordos, já a partir de agora e com vistas a 2018. Há quem diga, aliás, que suco de maracujá terá de sair do cardápio de uns e outros, para entrar algo “mais forte”. Afe! Ester Figueiredo