Investigação Polícia Federal investiga agência de turismo por passagens superfaturadas Proprietária teria desenvolvido sistema que alterarava valor dos bilhetes

A Polícia Federal está investigando uma agência de turismo por superfaturamento em venda de passagens aéreas e terrestres a órgãos públicos entre 2012 e 2016. De acordo com a assessoria de imprensa, foram realizadas buscas e apreensões no prédio da empresa, localizada na Rua Pedro Celestino, no Centro.

Além da empresa, também foram realizadas buscas na residência da dona da agência. A Polícia Federal acredita que após vencer licitações junto à Administração para fornecimento de passagens nacionais e internacionais, a empresa teria superfaturado preços de bilhetes por meio de fraude na cobrança, gerando prejuízo aos cofres.

A proprietária teria desenvolvido um sistema próprio, que permitia a ela alterar o valor das passagens acima do preço real. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.