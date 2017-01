CAMPO GRANDE Polícia espera laudos para saber quem causou acidente que matou criança A mãe da criança deve prestar depoimento no final da próxima semana

A polícia deve ouvir na próxima semana a mulher de 33 anos, mãe do garoto Vinícius Rouldino Carvalho, de 4 anos, que morreu em colisão envolvendo instrutor de autoescola, de 39 anos, que estava embriagado.

Delegado responsável pelo caso, Weber Luciano de Medeiros, disse ao Portal Correio do Estado que já abriu inquérito, requisitou laudo pericial do local onde ocorreu o acidente, exame necroscópico da criança e prontuário do atendimento prestado à mãe do menino na Santa Casa.

Autoridade policial explicou que investigadores tentarão localizar testemunhas do fato, mas os depoimentos não devem influenciar tanto, já que a perícia esteve no local do acidente, bem como a Polícia Militar e o delegado plantonista na ocasião.

Instrutor de autoescola prestou depoimento ao delegado de plantão no dia do acidente, mas pode voltar a prestar esclarecimentos ao delegado Weber. Já a mãe da criança deve contar sua versão dos fatos no final da próxima semana.

Outra situação que a polícia pretende esclarecer é se o menino estava posicionado corretamente na cadeirinha e preso ao cinto de segurança.

“Com o laudo, teremos a certeza de quem foi o culpado pelo acidente”, contou a autoridade policial, explicando ainda que, o fato de o instrutor apresentar sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico e o resultado do bafômetro ter constatado 0,19 miligrama de álcool por litro de sangue, pode influenciar a situação em nível judicial, com relação a interpretação do Ministério Pùblico no oferecimento da denúncia e na avaliação do juiz no momento de receber ou rejeitá-la.

ACIDENTE

Colisão aconteceu na noite de quarta-feira (11), na Avenida Heráclito Diniz Figueiredo, Conjunto Residencial Otávio Pécora, em Campo Grande.

Consta em boletim de ocorrência registrado sobre o caso que instrutor de autoescola conduzia caminhonete L200 sentido norte/sul e a mãe da criança estava em veículo Prisma, que transitava em sentido contrário. Ambos os veículos seguiam pela avenida e, próximo à bifurcação com a Rua Araçari, colidiram de frente.

Na versão do condutor da caminhonete, veículo Prisma invadiu a pista contrária. Os dois motoristas e a criança ficaram feridos. O menino foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da viatura dos militares.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa. Já o instrutor foi retirado do local pela polícia para preservação de sua integridade física e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Ele apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico. Resultado do bafômetro deu 0,19 miligrama de álcool por litro de sangue.

De acordo com informações da polícia, o instrutor é autor de crime de direção perigosa praticada em 2 de novembro de 2016. Também é autor de furto cometido em 07 de junho de 2012 e desacato em 15 de novembro de 2013.