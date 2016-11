CAMPO GRANDE Polícia encontra corpo de mulher em investigação contra exploração sexual Ela pode ser a quarta vítima do grupo criminoso

A Polícia Civil encontrou, hoje à tarde (22), o corpo de uma mulher em estado de decomposição, de aproximadamente 37 anos, em região de chácaras atrás do Parque dos Poderes. Já é a quarta vítima de esquema de exploração sexual e tráfico de drogas encontrada pela polícia. As investigações apontam que pelo menos dez pessoas desapareceram desde 2010, vítimas do grupo criminoso.

Equipes de investigação estão no local, que foi apontado por três suspeitos presos pelo envolvimento nos crimes.

A retroescavadeira que auxilia nas buscas está, agora, em outro local onde, segundo os suspeitos, estariam enterradas outras pessoas.

Nesta manhã, os investigadores encontraram roupas que seriam de vítimas.

INVESTIGAÇÃO

A polícia começou a investigar o caso em setembro, quando Leandro Aparecido Nunes Ferreira, de 28 anos, considerado um dos líderes do grupo, morreu depois de ser ferido a tiros e se envolver em um acidente, no dia 6 de setembro, na BR-163, em Campo Grande.

Durante as apurações do caso, a polícia descobriu que um adolescente tinha matado Leandro porque o irmão desse menino estava desaparecido e era vítima do grupo liderado pelo criminoso. A partir daí, o adolescente colaborou com a polícia e deu detalhes sobre o esquema.

Corpo em decomposição de mulher foi encontrado hoje (Foto: Valdenir Rezende / Portal Correio do Estado)

Conforme a delegada, Leandro e pelo menos mais sete pessoas, entre elas duas mulheres, aliciavam adolescentes que viviam nos bairros citados no início da reportagem para que eles fossem abusados sexualmente. As vítimas, conforme a delegada, eram vulneráveis e muitas delas viviam em situação de miséria.

Além de lucrar com os programas sexuais a que os adolescentes, meninos e meninas, eram submetidos, o grupo também ganhava com o aumento do tráfico de drogas na região.

Comerciantes e moradores dos bairros tinham conhecimento do esquema, segundo a polícia, mas temiam denunciar o caso. Casas e estabelecimentos comerciais, inclusive, eram usados pelos criminosos como ponto de encontro entre os abusadores e as vítimas.

Quando algum adolescente queria deixar o esquema ou se desentendia com cliente ou líder do grupo, os bandidos desapareciam com as vítimas. A suspeita da polícia é que os adolescentes eram assassinados.