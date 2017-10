CONTRA O TRÁFICO Polícia divulga nomes dos presos

detidos durante a 'Operação Ostentação' Operação encontrou 3,7 toneladas de maconha e armas

A Polícia Civil divulgou na tarde de hoje os resultados da operação denonimada “Ostentação”, que ocorreu na última sexta-feira (27), em Campo Grande. Durante as investigações foi identificado que 41 pessoas estavam envolvidas em esquema de tráfico de drogas com atuação no Brasil e no exterior. Os policiais ainda cumpriram 19 mandados de prisão.

Dentre os presos, a Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico (Denar) divulgou os nomes de 17 envolvidos.

São eles: Kaue Vitor Santos da Silva, de 27 anos; Leandro Vieira Lima, de 32 anos; Ueliton Vieira Lima, de 28 anos, conhecido como “Leitão”; Jusceland Guedes Valencio, de 51 anos, conhecido como “Tio” ou “Jorsi”; Paulo de Carvalho Júnior , de 35 anos, conhecido no meio do tráfico como “Corumbás”; Enio Silva, de 28 anos, que trabalhava como moto-entregador e cometida furtos.

Além de Kauanne Beatriz Santos da Silva, de 23 anos; Olavio Pereira da Silva, de 40 anos, conhecido como “Bico Doce”; David de Oliveira Camargo, de 35 anos, vulgo “Macarrão”; Clayton Francisco Nunes, de 34 anos; Jhennyfer Kaline Ovando Barreto, de 25 anos; Douglas Marcelino da Silva, de 38 anos; Guilherme da Silva Azevedo Coronel, 21 anos, conhecido no tráfico como “Coronel” ou “Boy”.

Também foram presos Marcelo Donizete Canhoto, de 33 anos, Jhonny Sthurt Ovando Barreto, de 26 anos, Flavio Pereira Ortega, de 26 anos, conhecido como “Pixote” ou “Papa-Leguas” e Daiane Pelzl de Oliveira, de 29 anos.

Os policiais cumpriram 23 mandados de busca e apreensão, que resultou na apreensão de seis armas e 150 munições. Ainda foram encontradas 3,7 toneladas de maconha. Foram apreendidos também 24 veículos, incluindo carros de luxo, como Camaro e BMW.

Um caminhão, uma picape e três motos foram recuperadas, sendo produtos de roubo ou furto que estavam com a quadrilha.