comércio ilegal Polícia descobre disk entrega de

droga com venda feita até no fiado Motociclista assumiu que estava vendendo entorpecente

A Polícia Militar descobriu no começo da madrugada de hoje um esquema de disk entrega de droga e o suspeito de fazer o delivery chegava a vendar fiado o entorpecente para os usuários.

Janderson Soares de Carvalho, 21 anos, foi parado por PMs da Força Tática do 9º Batalhão durante ronda na Avenida Monte Castelo, que fica no bairro de mesmo nome, em Campo Grande. O rapaz, que estava em uma moto Honda Titan, com placas HTE 8589, passou por abordagem perto das 23h de sábado.

Os policiais suspeitaram da atitude dele porque ao avistar a viatura, ele demonstrou nervosismo. O motociclista estava de saída de uma vila de quitinetes e com ele foi encontrada duas porções de maconha e R$ 155 em dinheiro trocado. Para os PMs, disse que era usuário de droga no primeiro momento.

"Ainda informou que foi ao local (de onde tinha acabado de sair) para adquirir entorpecente, porém não encontrou ninguém. Diante da evidência os policiais decidiam averiguar as informações. O autor acompanhou a guarnição e a indicou como local da compra de droga. Os policiais bateram na porta, porém não foram atendidos", explicou os integrantes da equipe da Força Tática em boletim de ocorrência feito na Polícia Civil.

Janderson, na verdade, tentava despistar os policiais porque ele mora na mesma vila, mas em outra casa e ali escondia várias porções de droga. Como a equipe da Força Tática identificou que outra residência estava com a janela aberta, perguntaram para a moradora e conseguiram identificar o local onde, de fato, o suspeito escondia o entorpecente.

"Da porta os policiais já observaram várias porções de maconha sobre a geladeira. Diante dos fatos, Janderson acabou por admitir que realiza o tráfico de drogas mediante entrega do ilícito, semelhante a um Disk Drogas", comentaram os PMs.

Enquanto era realizada a abordagem, o telefone do motociclista não parava de tocar e a principal suspeita é de que usuários estavam ligando para ele.

O entorpecente encontrado pesou 650 gramas, sendo sete porções e um tablete. A droga estava em cima da geladeira e em uma mochila. Também foram apreendidos 4,7 gramas de cocaína, uma faca e petrechos utilizados para embalar as substâncias.

Documentos pessoais de várias pessoas estavam na residência e Janderson explicou que os mantinha como forma de pressionar usuários a pagarem por dívidas de drogas.

COMO FUNCIONAVA

No esquema, a venda de porção de maconha era negociada a R$ 10 ou R$ 20, enquanto a cocaína custava R$ 30. Cada tablete da droga era comprado por cerca de R$ 700 e com a revenda o suspeito disse que ganhava R$ 2 mil.

O rapaz foi preso e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro. O delegado Rodrigo Alencar Machado Camapum registrou a ocorrência como tráfico de drogas.

A Polícia Civil agora investigará quem era o fornecedor do entorpecente. O suspeito vai ser ouvido para ser levantada mais informações sobre como era feito o esquema do comércio ilegal.