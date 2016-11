TENTARAM DESPISTAR Polícia apreende meia tonelada

de maconha em bairro da Capital Militares suspeitaram de dupla e mais tarde os abordaram em uma casa

Alexandre Pinheiro dos Santos, de 22 anos, e Osvaldo Ferreira da Silva, de 27, foram presos hoje por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Eles estavam no residencial Betaville, em Campo Grande. Foram apreendidos 499 kg de maconha com os dois.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe da 6ª CIA de Grupamento Especializado com o Apoio de Motocicletas (GECAM) abordou os suspeitos próximo ao bairro Santa Eugênia. Com eles, foi encontrada chave de um veículo Gol. Alexandre relatou à polícia que o veículo estava na oficina.

Mais tarde, os militares do GECAM localizaram os dois jovens chegando em uma casa no residencial com o carro que supostamente estaria na oficina. Celulares foram encontrados no interior do veículo, além de um rádio transmissor.

Na casa, uma caminhonete modelo Toyota Hillux estava estacionada e na checagem foi constatado que estava com indícios de adulteração, onde também tinha um rádio transmissor dentro da pickup. A Hillux estava com registro de roubo no estado de Goiás.

Em buscas dentro do domicílio, foi encontrado uma balança, um facão, quatro munições de espingarda calibre .32, uma espingarda com numeração raspada e o entorpecente, divido em 519 tabletes.

Eles foram presos e encaminhados junto aos objetos apreendidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) na Vila Piratininga, enquanto a maconha e os veículos foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).