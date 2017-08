Saúde Plantões “Cinderela” começam

hoje nas unidades de saúde 24h Prefeitura confirmou que apenas metade dos médicos atuará nas madrugadas

As dez unidades de saúde que funcionam 24 horas por dia em Campo Grande, sendo seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRS), passam a funcionar com apenas metade dos médicos plantonistas a partir de hoje.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que a medida já funciona em algumas unidades, mas era para estar em operação desde o início de agosto, conforme previa acordo feito com o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed-MS), na época da negociação salarial com a categoria.

O chamado “plantão Cinderela” terá apenas 6h de duração. Ou seja, antes, o profissional ficava 12h na unidade. Porém, como o período é de menor movimento, muitos apenas dormiam no local, sem realizar atendimentos, de acordo com a Sesau. Agora, a mesma quantidade de profissionais que já atuavam nos locais entrará às 19h e sairá à 1h, e outra equipe segue da 1h às 7h.

