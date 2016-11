CONTRA VIOLÊNCIA Plano de segurança para fim de ano

terá 1,3 mil PMs e começa dia 3 Ações começam no dia 3 de dezembro e terminam em 8 de janeiro

Plano de segurança que tem por objetivo garantir tranquilidade a clientes e comerciantes neste período de fim de ano, começa no próximo sábado (3), em Campo Grande. A estratégia contará com 1,3 mil policiais militares e terá, ainda, apoio da Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF), até o dia 8 de janeiro do ano que vem.

De acordo com o coronel Waldir Ribeiro Acosta, comandante do Batalhão de Policiamento Metropolitano, desses 1,3 mil policiais, 300 deles serão remanejados do curso de graduação a cabo. Outros deixarão temporariamente de exercer atividades somente administrativas. “Nosso objetivo é reforçar o efetivo e garantir segurança ao comércio e boas compras à população”, enfatizou Acosta.

Ações policiais serão desenvolvidas em toda a área central, regiões de shoppings, centros comerciais, Feira Central e feiras livres, rede bancária e lotéricas, bares, restaurantes, lanchonetes e padarias de bairros da periferia da cidade. Estão no itinerário principais avenidas de bairros como: Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor.

Os locais foram estrategicamente escolhidos em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias por conta do 13º salário e festividades natalinas, segundo a polícia.

Especial atenção será dada à região do Aero Rancho, tendo em vista grande número de roubos e furtos vem ocorrendo. Durante o plano, estão previstas rondas ostensivas, ações educativas e preventivas. Entre elas, a distribuição de panfletos com dicas de defesa. Serão empenhadas bicicletas, motos, viaturas duas e quatro rodas e policiamento montado.

Confira abaixo dicas de segurança:

