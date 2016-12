CONTRA O CRIME Plano de segurança para fim de ano

em todo o MS é lançado sábado Lançamento aconteceu no sábado (3), na Praça Ary Coelho, na Capital

Operação policial que deve acontecer neste fim de ano em todo o Mato Grosso do Sul é lançada às 9h do sábado (3), na Praça Ary Coelho, em Campo Grande. Intitulada de ''Cidade Segura'' a ação tem por objetivo dar tranquilidade à população neste período de grande circulação de dinheiro devido às compras.

O lançamento contará com a presença do governador do Estado Reinaldo Azambuja, secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa, o comandante da Polícia Militar Coronel Jorge Edgar Júdice Teixeira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande(ACICG) João Carlos Polidoro, além de lideranças comunitárias.

“Aoperação Cidade Segura será realizada em Campo Grande e nos demais municípios do Estado com o objetivo de atender as peculiaridades de cada região, mas sempre com uma meta em comum, a de garantir a tranquilidade de toda população sul-mato-grossense ”, reforça o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Jorge Edgar Júdice Teixeira.

A ação ocorre anualmente em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias da cidade por conta do 13º salário e festividades natalinas.

CAPITAL

Na terça-feira (29), policiais lançaram o plano de segurança específico para Campo Grande. Reforço policial de cerca de 1,3 mil militares será feito no Centro e bairros da cidade.

Os locais escolhidos são definidos por levantamento estatísticos realizados pela Polícia Militar, pelo serviço de inteligência e em consulta a comerciantes e lideranças de bairros. O policiamento terá um mês de duração, finalizando no dia 08 de janeiro de 2017.

Rondas policiais deverão ser intensificadas nas avenidas: Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor. Serão realizados policiamentos a pé, com viaturas quatro e duas rodas.