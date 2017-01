Campo Grande Pit bulls escampam, matam cachorro

e tentam avançar em dona de casa Caso foi parar na polícia e será apurado

Mulher de 51 anos teve a casa invadida por dois cães da raça pit bull na noite de ontem (18), no bairro Vila Moreninha IV em Campo Grande. O cachorro da mulher acabou sendo morto pelos cães.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima informou que estava na cozinha quando foi surpreendida pelos cachorros já dentro da casa. Eles avançaram no cachorro dela, o matando na hora. Depois os cachorros também tentaram atacá-la, mas ela foi socorrida pelo filho.

De acordo com informações, os cachorros são do vizinho ao lado, que deixou o portão aberto, e quando a vítima foi reclamar do fato, ele ameaçou dizendo que soltaria os cachorros novamente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga e será investigado.