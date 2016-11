PERIGO Piscina em casa fechada vira foco de mosquito e preocupa moradores Eles disseram já terem entrado em contato com imobiliária

Moradores do bairro Monte Líbano, situado na região central de Campo Grande, estão preocupados com piscina em casa fechada. Isto porque o local está sujo e já se transformou em criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Conforme relatos de leitores do Portal Correio do Estado, a casa fica na Rua Otaviano de Souza e está à venda há pouco mais de 30 dias, período em que a manutenção da piscina deixou de ser realizada.

Preocupados, moradores, que pediram para não ter a identidade divulgada, entraram em contato com a imobiliária. “Falam que vão tomar providência, mas não fazem nada”, disseram.

A reportagem também tentou contato com a imobiliária, mas não há expediente no sábado à tarde e as ligações não foram atendidas.

PROBLEMA RECORRENTE

Criadouros do mosquito em casas fechadas são problema conhecido do Ministério da Saúde. Prova disto é que, durante campanha feita por agentes de saúde e pelas Forças Armadas em 68 municípios de Mato Grosso do Sul, no início do ano, 20,9% dos 934.400 imóveis visitados, estavam fechados ou recusaram visitas.

Desde fevereiro, o Governo Federal autoriza a entrada forçada de agentes públicos de combate ao Aedes em imóveis públicos ou particulares que estejam abandonados desde que não tenha nenhuma pessoa que possa permitir o acesso ao local.

