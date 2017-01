IMPRUDÊNCIA Motociclista é flagrado com celular na mão em avenida movimentada da Capital Condutor do carro ao lado capturou a imagem

Leitor do Portal Correio do Estado flagrou na manhã de hoje, motociclista manuseando o aparelho celular enquanto trafegava pela Avenida Via Park, em Campo Grande. A cena chamou a atenção do condutor do veículo, que seguia ao lado do piloto.

Em novembro do ano passado algumas infrações foram agravadas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Usar o celular ao volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo. A multa, que era de R$ 85,13, agora é de R$ 293,47, uma alta de quase 245%, e os pontos na carteira de habilitação aumentaram de 4 para 7.

Ainda para o celular, o texto da lei passa a dizer que é infração segurar ou manusear o aparelho. Assim, o motorista que manda mensagens de texto ou fica olhando sites ou redes sociais também poderá ser punido, mesmo quando estiver parado no semáforo.

Whatsapp - Envie sua foto/denúncia ou sugestão de matéria para o nosso número de telefone Whatsapp 67 99971-4437.