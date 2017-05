CABRERA Polícia Federal cumpre 10 mandados contra pornografia infantil em Campo Grande Ações ocorrem em outros 17 estados; 50 agentes participam em MS

A Polícia Federal cumpre hoje 10 mandados de busca e apreensão contra pedófilos em Campo Grande. As ações ocorrem em outros 17 estados e fazem alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da PF, em Mato Grosso do Sul 50 agentes participam da Operação Cabrera. Coletiva de imprensa com os resultados da operação será realizada nesta manhã.

Os alvos da operação não estão diretamente relacionados, mas compartilham pornografia infantil por meio das redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens e vídeo.

As investigações tiveram início em relatórios de informações produzidos pela PF em que várias pessoas foram identificadas porque baixavam e compartilhavam arquivos contendo imagens e vídeos de cunho pornográfico infanto-juvenil.

Os suspeitos utilizavam softwares e redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook para compartilhamento de arquivos com usuários de todo o mundo.

Os investigados serão indiciados por compartilhamento de arquivos de pornografia infantil em que a pena varia de 1 a 6 anos de reclusão.

Além de MS, as ações ocorrem no Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.

São 370 policiais e 93 mandados de busca e apreensão, além de duas prisões preventivas e uma condução coercitiva

CABRERA

A Operação unificada é coordenada pela Unidade de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal – URCOP.

O nome presta homenagem à Araceli Cabrera Sánchez Crespo, menina brasileira de 8 anos que foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada em 18 de maio de 1973. O crime permanece impune até hoje.

Na data da morte de Araceli ficou instituído o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.