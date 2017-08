763 kg PF apreende mais de meia tonelada

de maconha em caminhonete Homem foi levado para a delegacia para prestar depoimento

A Polícia Federal (PF) apreendeu ontem (1) mais de meia tonelada de maconha na carroceria de caminhonete no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Droga somou 763,5 kg e foi encontrada no veículo, que estava estacionadoem uma rua. Um homem, de 28 anos, teve de prestar esclarecimento. O nome dele não foi divulgado e ele não foi preso porque a PF ainda apura mais detalhes.

Os agentes da Superintendência na Capital receberam denúncia na segunda-feira (31) de que em um barraco no Jardim Itamaracá servia como espaço para estoque de entorpecente. As cargas ilegais permaneciam no local para depois serem distribuídas para outros estados.

No galpão, os policiais federais encontraram um caminhão e uma pickup Fiat Toro, onde os tabletes de maconha estavam distribuídos.

Droga e veículos foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal na Capital. Investigação devem continuar para tentar identificar quem operava o espaço e como era negociado o armazenamento.