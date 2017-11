Água e esgoto Pessoas com câncer e renais

crônicos têm direito a tarifa social Usuário deve procurar concessionária para fazer credenciamento

Pessoas em tratamento de câncer ou com doença renal crônica têm direito a pagar tarifa social referente aos serviços de tratamento de água e esgoto em Campo Grande. A lei foi sancionada ontem pelo prefeito Marcos Trad (PSD) e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (14).

O benefício vale para as pessoas que tenham apenas um imóvel, destinado exclusivamente a moradia e com renda familiar de, no máximo, dois salários mínimos.

Outra regra tem relação ao consumo de água que não pode ultrapassar 20m³.

Usuários que ficarem inadimplentes junto à concessionária perdem direito ao benefício. O desconto tem validade de um ano. Depois desse período, os beneficiários devem fazer recadastramento.

ACESSO

Para ter direito a tarifa social os contribuintes devem protocolar requerimento na concessionária e apresentar laudo médico com Código Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID); comprovante de renda familiar; últimas três faturas dos serviços de água para comprovar consumo, além de uma certidão emitida em órgão competente comprovando ser proprietário de um único imóvel em Campo Grande.

O projeto, de autoria do vereador Chiquinho Telles (PSD), foi aprovado pela Câmara Municipal no mês passado. O Executivo vai regulamentar a lei em 60 dias, a partir de hoje.