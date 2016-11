VIOLÊNCIA NAS RUAS Perigo em duas rodas: um motociclista morre por semana no trânsito da Capital Imprudência é apontada como principal causa deste tipo de acidente

Os motociclistas são as principais vítimas da violência no trânsito de Campo Grande. Segundo dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), somente este ano, 40 pessoas morreram em decorrência de acidentes nas ruas e avenidas da Capital. O número corresponde a um óbito por semana e equivale a 56,3% do total de mortes em 2016, que é de 71. A Agetran aponta a imprudência como principal causa deste tipo de incidente, opinião compartilhada por familiares e amigos das vítimas.

As estatísticas fornecidas pelo órgão municipal dão conta de que, até ontem, foram registrados 3.756 acidentes de trânsito envolvendo motociclistas este ano. O quantitativo representa 38,11% do total em 2016, de 9.855 ocorrências. O mês de março foi o que detectou maior número, com 444 casos. Por outro lado, outubro foi o período com mais mortes, quando nove pilotos ou garupas de motos foram vitimizados.

Este mês, três motociclistas faleceram devido a acidentes nas ruas da Capital. Uma delas foi a enfermeira Eliane de Moura Coelho, de 35 anos. Ela seguia pela Rua Dom Aquino, próxima à antiga rodoviária, quando foi atingida por um Fiat Doblô, que, segundo testemunhas, invadiu a preferencial pela Rua Joaquim Nabuco. O incidente gerou revolta de amigos e parentes da vítima nas redes sociais.

