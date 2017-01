SAÚDE Pênfigo fica sem convênio e recurso

vai para formação de médicos Residentes podem ser beneficiados nos próximos seis meses

Hospital Adventista do Pênfigo pode ficar sem novo convênio com a Prefeitura de Campo Grande. Informação foi confirmada hoje pelo secretário de Saúde, Marcelo Vilela, que assegurou que recurso será destinado ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e residências médicas.

“Não temos recurso para renovar com o Pênfigo, porque pretendemos melhorar a estrutura do SUS e utilizar programas de residência médica para atender demanda de cirurgias eletivas e formação [de novos médicos]. Isso porque muitos casos estão sendo judicializados”, pontuou Marcelo Vilela, durante vistoria hoje no Hospital Universitário (HU).

Residentes podem ser beneficiados pela medida, conforme o secretário, nos próximos seis meses. Somente na área de ginecologia estima-se realização de 300 procedimentos. O HU, por exemplo, forma em média 50 profissionais anualmente em 21 programas de residência médica.

VISTORIA

Para o prefeito Marcos Trad (PSD), vistoriar unidades de saúde da Capital tem surtido efeito “administrativo e de eficiência”. Há 14 dias, ele se deparou com ausência de plantonistas no Hospital Universitário e hoje constatou mudanças. “Precisamos monitorar e fiscalizar”, pontuou.

Em dez dias, equipe da ortopedia realizou 60 procedimentos, ante os 380 somados em todo o ano passado. Traumas médios passaram a ser regulados para a unidade, reduzindo demanda da Santa Casa que continua a receber pacientes de alta complexidade e que requerem longa permanência.

Repasse para a unidade-escola serão ampliados, a partir de fevereiro, somando R$ 3,1 milhões. Estado e prefeitura passaram a colaborar com parcelas de R$ 500 mil, enquanto a União enviará R$ 2,1 milhões. Cobrança agora se concentrará na liberação de salas de cirurgia ainda em reforma.