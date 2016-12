RECONHECIDO Motociclista morto em acidente na Avenida Bandeiras tinha 51 anos Mulher reconheceu corpo no IMOL

Identificado como Renilton Rodrigues de Souza, de 51 anos, morto na noite de domingo, ao ser atropelado na Avenida das Bandeiras, esquina com a Rua Tupã, no Bairro Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, Maria Osvaldina Santos viu reportagem sobre o acidente e achou o homem parecido com o filho. No Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), a mulher fez o reconhecimento do corpo do filho.

O CASO

Condutora do carro HB20, contou que seguia no sentido centro/bairro quando de repente o homem invadiu a avenida. Sem tempo de parar, acabou se envolvendo no atropelamento.

Conforme descrito por policiais, a vítima bateu no lado direito do para-lama do carro, em seguida no para-brisa. Socorristas foram chamados, mas o homem, que estava sem documentos de identificação, não resistiu.

A mulher que dirigia o carro ficou abalada emocionalmente e precisou ser levada para posto de saúde. Outro motorista disse que recém havia passado pelo local e quase atropelado a vítima, que parecia estar sob efeito de entorpecentes ou álcool.

Imagens das câmeras de segurança próximas ao acidente serão analisadas em investigação.