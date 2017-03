Prefeitura Pela segunda vez, cerca de 800 servidores têm desconto de 30% do salário Corte do benefício pró-funcionário ocasionou queda na remuneração

Cerca de 800 concursados da prefeitura que trabalham na função de auxiliar administrativo em escolas e Centros de Educação Infantil (Ceinfs) tiveram surpresa ao checar o salário do mês de fevereiro pago ontem. Pela segunda vez consecutiva, os profissionais tiveram corte de R$ 400 no pagamento.

Servidores que entraram em contato com a reportagem nesta manhã afirmam que alguns trabalhadores tiveram salário de R$ 200 neste mês, em razão do corte somado a outros descontos na folha.

De acordo com o Sindicato dos Servidores e Funcionários Municipais de Campo Grande (Sisem), o corte do benefício chamado pró-funcionário aconteceu em janeiro. Desde então, cerca de 13 reuniões já foram realizadas com a prefeitura, mas não houve acordo.

“Eles têm a vontade de pagar, mas precisam de meios para pagar. O sindicato apresentou os meios, mas não teve acordo”, conta o sindicalista Marcos Tabosa.

A média salarial dos profissionais que recebem o benefício é de R$ 950, com o corte de R$ 400, os servidores perdem cerca de 30% do salário. Trabalhadores afirmam que o benefício foi concedido para auxiliares administrativos que fizeram curso que teve duração de dois anos.

Diante do problema, nova assembleia será realizada hoje à noite entre os profissionais que tiveram o corte do benefício. Tabosa afirma que há possibilidade de paralisação em razão dos cortes.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para posicionamento sobre o corte salarial, mas nenhum retorno foi dado até o fechamento desta matéria.