AUTOR DESCONHECIDO Pedestre leva tiro em via

pública de Campo Grande Vítima acredita que disparo foi feito por grupo que discutia

Enquanto caminhava por via pública, homem, de 48 anos, ouviu vários tiros, em seguida foi atingido por um deles, no começo da madrugada de hoje, no cruzamento entre a Avenida dos Cafezais e Rua do Patrocínio, região sul de Campo Grande.

A vítima declarou que enquanto caminhava viu grupo de pessoas em discussão. Logo, foram feitos disparos e um deles acertou a nádega do homem. A vítima acredita que o autor estivesse em meio ao desentendimento.

Ferido, o homem foi até a casa da mãe que chamou por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nenhum suspeito foi identificado.