CENTRO DA CAPITAL Pedestre é colocado à força em

carro e levado por assaltantes Abordagem da vítima foi perto do quartel da Polícia do Exército, na Capital

Homem, de 39 anos, foi colocado à força em automóvel e levado por assaltantes, por volta das 21h de ontem (22). O crime aconteceu quando a vítima caminhava por trecho da Rua Joaquim Murtinho, perto do quartel da Polícia do Exército, no Centro de Campo Grande.

Em Boletim de Ocorrência, a vítima declarou que foi surpreendida por três criminosos que ocupavam Voyage, de cor preta. Um dos passageiros teria descido armado e exigido telefone celular. Em seguida, obrigou o pedestre a entrar no carro.

O homem foi levado para banco onde é correntista, na Avenida Calógeras, e sob ameaças teve de passar o número da senha. No entanto, os criminoso não roubaram dinheiro porque na conta não havia nenhum valor.

O homem foi colocado no carro novamente e deixado na região da Vila Popular. Ele também declarou para policiais ter sido agredido com tapa no rosto, dentro carro. O crime foi registrado na delegacia plantonista do Centro e nenhum suspeito foi preso.