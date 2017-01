MAL SÚBITO Rei do Gado pantaneiro morre depois de sofrer mal súbito ao volante Joaquim de Carvalho era conhecido como Rei do Gado do Pantanal

Fazendeiro Joaquim de Carvalho, 86 anos, mais conhecido como Joaquim Birbiridade, um dos maiores pecuaristas da região do Pantanal e de Bonito, morreu no início da tarde de hoje, depois de sofrer mal súbito no quilômetro 47 da BR-419, em Anastácio.

Informações preliminares apontam que o pecuarista seguia pela pista, quando passou mal ao volante. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana, mas não resistiu.

De acordo com Francisco Maia, que esteve a alguns anos a frente da presidência da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Joaquim atuava na região de Bonito e era muito conhecido nos leilões. “Quando ele arrematava os lotes ele agradecia e dizia sempre a frase: Joaquim agradece o prazo e crédito mas paga à vista”, contou Maia ao Portal Correio do Estado.

Conforme o pecuarista, Joaquim era vista no ramo como uma pessoa folclórica. “Conhecia ele superficialmente, sabia de algumas passagens dele, por exemplo, quando trocava de caminhonete dizia que comprou a nova sem vender a velha”, lembrou.

Ainda de acordo com Chico Maia, a vaidade do fazendeiro era marcante, porém, de forma extrovertida. “Ele dava as 'gargantadas' dele de forma descontraída. É com certeza uma grande perda, uma pessoa conhecida no meio e que era considerada”, enfatizou.