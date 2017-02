COLÉGIO OSWALDO CRUZ Patrimônio histórico em ruinas

é objeto de ação de R$ 3 milhões Valor, cobrado da prefeitura, é referente à reforma e ao aluguel do imóvel

A Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG) requer judicialmente o pagamento da prefeitura de R$ 3 milhões referentes ao aluguel (R$ 1,3 milhão) e à reforma (R$ 1,7 milhão) do prédio do Colégio Oswaldo Cruz, no centro de Campo Grande. O imóvel, localizado na Avenida Noroeste - em frente ao Mercado Municipal -, está abandonado e deteriorado após ser usado por aproximadamente cinco anos como escola municipal. O local, que ainda abriga duas salas de depósito de materiais da Santa Casa, foi usado durante parte do período de intervenção da Santa Casa - que ocorreu entre janeiro de 2005 e maio de 2013 -, porém sem autorização da ABCG.

Abandonado há 20 meses, o prédio tombado como Patrimônio Histórico e Cultural de Campo Grande - em outubro de 1997 -, foi devolvido em junho de 2015 e agora está sem uso. Paredes com pintura descascadas, vidros quebrados, problemas estruturais, elétricos e hidráulicos, além de infestação de cupim são apenas alguns dos problemas. Todo o forro da construção original data de 1918. Do lado de dentro além da sujeira, fios e canaletas para instalação elétrica estão espalhados por todo local, que também tem infiltrações.

As fotos da galeria são de Álvaro Rezende / Correio do Estado.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.