CAMPO GRANDE Patrão ameaça funcionário depois

de sumiço de arma de fogo Rapaz disse que nunca viu nenhuma arma no local

Um jovem de 18 anos seguiu para a delegacia para denunciar o patrão, de 40 anos, por calúnia e ameça na tarde de hoje, em Campo Grande. Arma de fogo sumiu do escritório do homem e caso será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, rapaz trabalha em uma empresa de automóveis fazendo a limpeza e na tarde de hoje foi abordado pelo proprietário do local, informando que o objeto havia sumido e que era para a vítima devolver.

Ele informou que nunca viu qualquer arma do patrão no escritório da loja e foi ameaçado. “Você vai atrás do que você pegou e trás aqui que é melhor para você, se não você vai ver”, disse o homem. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).