FOLHA DE PONTO Resultado de investigação sobre fraude em folha de ponto fica pronto em 20 dias Pastor gravou conversa há um ano e deputados começam a ser investigados

Investigação sobre suposto esquema de fraude na folha de ponto de funcionários dos deputados estaduais Felipe Orro (PSDB) e Paulo Corrêa (PR) pode ser concluída dentro de 20 dias. Caso seja comprovado quebra de decoro parlamentar, os deputados podem sofrer punições que variam entre advertência pública, suspensão de tempo de serviço e análise da comissão de ética quanto a cassação do mandato.

A informação foi repassada pelo corregedor geral da Assembleia Legislativa e deputado Maurício Picarelli (PSDB), que ouviu na tarde de hoje o pastor Jairo Fernandes, presidente do PTN em Maracaju. Foi pelo celular dele que foi feita gravação da conversa entre os parlamentares.

No período de 40 minutos, Picarelli questionou Jairo, que, acompanhado do advogado Afonso de Carvalho Assad, prestou esclarecimentos sobre a gravação da conversa dos deputados, onde Orro é orientado por Corrêa a fraudar folha de ponto dos funcionários.

Após o encontro, Jairo se recusou a falar com a imprensa. Já o deputado Picarelli destacou que o pastor foi orientado pelo advogado a solicitar que o corregedor não divulgasse o conteúdo da conversa. “Ele me pediu sigilo, então nada posso dizer”, destacou.

O próximo passo, conforme Picarelli, é colher os depoimentos dos dois deputados envolvidos, o que deve ser feito na próxima semana. “Na terça e quarta-feira eles [Felipe Orro e Paulo Corrêa] devem ser ouvidos. E, provavelmente, em 20 dias temos um resultado”, afirmou.

O CASO

O Portal Correio do Estado teve acesso a conversa entre os dois deputados estaduais, que revela negociação para fraude em folhas de pontos de servidores da Assembleia Legislativa. Na conversa, Paulo Corrêa (PR) orienta Felipe Orro (PSDB) a fraudar documentos para garantir que nenhuma irregularidade seja descoberta.

Assim que o deputado Paulo Corrêa atende ligação de Orro, no próprio gabinete da Assembleia, o deputado deixa claro que o assunto que irá tratar com o colega peessedebista é sigiloso e sério. São pouco mais de 3 minutos de conversa.

O deputado do PR se revolta em razão de Orro não estar sabendo do que "está sendo feito em todo Brasil". Confira a conversa na íntegra no final da matéria.

"A Rede Globo está entrando nas assembleias legislativas do Brasil inteiro e onde que ela pega você. Você e eu temos bastante, você sabe o que você eu temos bastante, não sabe? Põe um controle de ponto. Mesmo que seja fictício, do começo do ano até agora, pega o seu chefe de gabinete e manda agir".

Enquanto Paulo Corrêa dá as orientações ao colega, Orro não responde nada e continua ouvindo. "Todo dia aquelas pessoas têm que assinar o ponto até que passe esse rolo aí, tá bom?". O deputado do PSDB confirma que entendeu a mensagem e questiona o que fazer com trabalhadores que "estão na base", ou seja, trabalham nas cidades onde os deputados foram eleitos.

"Tem que tomar muito cuidado, faz o seguinte, quando nós voltamos? Fevereiro? De 15 de fevereiro para cá faz o ponto e manda todo mundo assinar. Vamos dizer que você tenha 20 em cota normal, mas tem mais 20? Faz os 40 assinar".