NOVO PREÇO Passagem de ônibus em Campo Grande vai ser reajustada Tribunal de Contas revogou medida cautelar que mantinha preço em R$ 3,25

O preço da passagem de ônibus em Campo Grande vai ser reajustado para R$ 3,53 por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). O órgão fiscalizador havia suspendido o aumento dado pela prefeitura no dia 2. Publicação no Diário Oficial de hoje divulgou revogação da medida cautelar assinada pelo conselheiro Ronaldo Chadid.

Conforme consta em nova decisão, comissão formada por técnicos do TCE-MS para analisar os cálculos que levaram ao reajuste aprovaram a medida do governo municipal. Outro questionamento do conselheiro era de que a data-base para aumento deveria ser em março, mas documento apresentado em resposta a Chadid atualizou o período para ser determinado o novo preço.

O conselheiro ressaltou que a prefeitura só atualizou a data para a fiscalização do Tribunal neste mês. "O reajuste deflagrado pelo Decreto Municipal n. 13.012/2016 apresenta-se matematicamente compatível com os índices e as fórmulas estabelecidas no item 3.7 do Contrato de Concessão n. 330/2012", informou decisão de Ronaldo Chadid.

A nova decisão foi encaminhada ao prefeito Alcides Bernal (PP) para promover o reajuste da tarifa de ônibus, que pode começar a valer a qualquer dia.