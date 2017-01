TRÂNSITO Passageira tem fratura exposta em ônibus e aguarda auxílio de empresa Motorista teria freado bruscamente, quando mulher de 62 anos caiu

Auxiliar de serviços gerais Vera Lucia Sarty de Souza, de 62 anos, teve fratura exposta na perna depois de o motorista do ônibus coletivo em que ela estava frear bruscamente, na tarde de segunda-feira (9), em Campo Grande. A mulher se desequilibrou, caiu e precisou ser socorrida pelo Samu. A família da vítima aguarda pela assistência da empresa.

À reportagem do Portal Correio do Estado, a filha da vítima, Juliana Lúcio Azevedo, 32, contou que o acidente aconteceu por volta das 15h30 na Rua Albert Sabin, quando o motorista freou o veículo ao desviar de buraco na pista.

Vera estava em uma das últimas fileiras do ônibus e caiu no assoalho. O socorro foi acionado e ela foi levada para a Santa Casa, onde aguarda por cirurgia.

ANGÚSTIA

Segundo Juliana, os problemas da mãe dela não terminaram com a internação. Isto porque ela ainda não conseguiu vaga para cirurgia e enquanto aguarda é obrigada a ficar em jejum.

Vera Lúcia

“Ela é idosa. Chora de dor. Queria que arcassem [empresa] com tratamento particular, mas nem falam mais comigo”, declarou Juliana.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do consórcio. Em linhas gerais, eles adiantaram que o seguro da empresa cobre todos os gastos relacionados a acidentes com passageiros.

A assessoria informou ainda que a Jaguar Transportes Urbanos — responsável pelo ônibus onde ela estava — entrou em contato com a família da vítima. Eles aguardam laudo médico para saber se Vera vai continuar na Santa Casa ou será transferida para outro hospital. Segundo a empresa, a família não terá gasto nenhum.

(*)Matéria editada às 16h05 para acréscimo de informações.